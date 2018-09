Fotod: Tallinna kesklinna ilmusid kummalised reklaamid

Plakatid on täpselt sellise rohelise taustaga, mida on oma reklaamides kasutanud Keskerakond, samuti on seal kiri «Teeme!», mis meenutab Keskerakonna valimisloosungit «Teeme ära!». Veidi allpool on kirjas «E-Eesti turvaliseks!» või «Tallinn maailma krüptopealinnaks!». Samuti kollasel taustal kiri «#märts 2019». 2019. aasta märtsis on teatavasti riigikogu valimised.