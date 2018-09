Linnavalitsus rajab Jaan Krossile mälestusmärgi

«Komisjoni töös hakkavad osalema erinevate valdkondade tunnustatud eksperdid, lisaks esitas komisjoni oma kandidaadi iga Tallinna linnavolikogus esindatud fraktsioon,» ütles abilinnapea Vadim Belobrovtsev. «Mul on hea meel, et linnavolikogu oli Jaan Krossile mälestusmärgi püstitamise osas üksmeelne. See näitab, et Krossi loomingut ja selle mõju kogu Eesti kirjandusele on raske ülehinnata. Tema mälestusmärk saab endale kindlasti väärika koha.»