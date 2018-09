Mart Luik: miks Isamaa ei saa Tallinna lisaeelarvet toetada

«Tõenäoliselt on täna vastu võetud lisaeelarve linnavalitsuse jaoks kõige lihtsamalt koostatav lisaeelarve. Elanike arv suureneb, palgad kasvavad ja maksulaekumised samuti. Linnavalitsusel on meeldiv kohustus teha täiendavaid kulutusi prognoositust rohkem laekuva peaaegu 34 miljoni euro ulatuses. Miks ma ei saa seda toetada? Isamaa näeb kahte põhimõttelist probleemi, millega linnavalitsus ei taha tulemuslikult tegeleda,» rääkis Luik volikogu kõnepuldist.

«Tegime fraktsiooni nimel kuus muudatusettepanekut, sealhulgas ka ettepaneku suunata venekeelsete õpetajate eesti keele õppesse täiendavalt 200 000 eurot. Sellele lisaks pakkusime välja, et linn võtaks kasutusele korruptsiooni ennetusvahendid, panustades sellesse linna eelarve suurust arvestades mikroskoopilised 25 000 eurot. Kumbagi ei toetatud, väites, et töö nii keeleparanduse kui korruptsioonivastases võitluses ja ennetuses käib. Me arvates on need mõlemad põhimõttelised ja väärtuspõhised valikud,» selgitas Luik.