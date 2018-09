«Sellises olukorras oleme küll esimest korda. Meie jaoks on see üks suuremaid ja tähtsamaid arhitektuurivõistluse võite. Oleme oma bürooga päris palju arhitektuurkonkursse võitnud, aga sellist asja pole kunagi olnud,» rääkis tulevase Rail Balticu algusjaama ehk Ülemiste ühisterminali projekti eest vastutav arhitekt Ilmar Valdur arhitektuuribüroost 3+1. Arhitektid on pöördunud advokaadi poole, et saada aru, kas hankija näpuvea tõttu võib riik nende nelja aasta töö vastu taevast lasta.