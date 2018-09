Pildid: Lasnamäel hulkus ringi põder

Sündmuskohale saabusid päästjad, et põder uimastada ja ta loodusesse tagasi toimetada. Kuigi päästjad kammisid piirkonna läbi, ei õnnestunud neil põtra leida.

Põhja päästekeskuse pressiesindaja ütles Postimehele, et päästjad said tõepoolest täna hommikul väljakutse Lasnamäele, kus oli nähtud põtra. «Paraku päästjatel metslooma leida ei õnnestunud. Põdrad on suutelised liikuma väga kiiresti,» märkis ta.