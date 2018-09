Galerii: Tallinna saabusid kaks suurt purjelaeva

«Tallinna koostöö nende kahe purjelaevaga on oluline eeskätt järgnevaid Tallinna merepäevi korraldades,» ütles abilinnapea Vadim Belobrovtsev.



«Ühtlasi ootame neid laevu osa võtma rahvusvahelise purjeõppeorganisatsiooni Sail Training International korraldatavast maailma suurimast purjeõppelaevade avamereregatist The Tall Ships Races, mille üheks ametlikuks regati vastuvõtusadamaks on Tallinn 2021. aastaks valitud.»