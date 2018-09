Täna võetakse Tallinna Kultuurikatlas vastu kasutatud raamatuid

Laat toimub Kultuurikatlas pühapäeval kella 11-15. Peale tasuta raamatute on laadal ka mitmed esinejad, lastega tegeleb Eesti Lastekirjanduse Keskus ning võimalik on soetada suupisteid ja teha annetusi vähiravifondile «Kingitud Elu». Oma raamatuid saab tuua Tallinna Kultuurikatlasse täna kell 11-16.

«Täna on viimane võimalus tuua oma uued või kasutatud raamatud Tallinna Kultuurikatlasse ning annetada need tasuta raamatute laadale, et need sealt pühapäeval uue omaniku leiaksid. Eelneval kahel raamatukogumispäeval oleme kokku vastu võtnud juba üle 20 000 raamatu,» selgitas raamatulaada projektijuht Alina Tubli. «Vabatahtlikud sorteerivad kõik toodud raamatud ning panevad need laadapäevaks kategooriate kaupa lettidele välja, kust huvilised neid tasuta võtta saavad.»