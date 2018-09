Kõik Tallinna ühissõidukid vahetatakse madalapõhjaliste vastu

Abilinnapea Tõnis Mölder ütles, et linna eesmärk on vahetada kõik ühissõidukid välja madalapõhjaliste sõidukite vastu. Seda tehakse etappide kaupa. «Möödunud aastal soetas Tallinna Linnatranspordi Aktsiaselts 30 uut diiselbussi, 20 diisel-elektrihübriidajamiga bussi ja 17 kasutatud bussi, kõik need on madalapõhjalised. Osaühingu MRP Linna Liinid teenindatavatel ühissõidukiliinidel alustas 2017. aastal tööd 11 uut lühikest MAN bussi, mis asendavad diiselbusse,» märkis Mölder.