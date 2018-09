Linnavolikogu EKRE fraktsioon nõuab Keskerakonnalt nõukogude okupatsiooni küsimuses seisukohavõttu

Ta väitis, et inimesed olevat segaduses, sest keskerakondlaste jutt olevat veider ning üleüldse polevat võimalik aru saada, kas erakonda juhib Jüri Ratas, Yana Toom või keegi kolmas. «Tallinna ajaloos on 22. septembril väga traagiline ja ajalooline päev. Nimelt vene sõjavägi vallutas Eesti Vabariigi pealinna ja langetas Toompeal sinimustvalge rahvuslipu ning unustas ennast siia meid vabastama järgnevaks 50 aastaks. Tallinna linnavalitsus on võtnud selge positsiooni. Nad on võtnud omaks okupandi, Lasnamäe valija ja Moskva positsiooni, loobudes opositsiooni ettepanekust tähistada Tallinna eelmise sajandi ühte kõige traagilisemat sündmust ehk märtsipommitamist sellega, et langetada linna lipud leinalipuna. See on selge poole valik. Ja nüüd on mul küsimus volikogu Keskerakonna saadikutele: öelge valju ja selge häälega, kas teie arvates Vene armee vabastas Tallinna või vallutas Tallinna. Ja võite jätta ka vastamata, sest sageli on vaikus palju kõnekam kui sõnad,» rääkis Reitelmann.