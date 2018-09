Linnahall laguneb ja pole selge, millal sellega tegelema hakatakse

«Kahjuks on Euroopa meid kinni müürinud reeglitega - me küsime täna riigi osaluse realiseerimiseks luba Euroopa Komisjonist ehk niinimetatud riigiabiluba ja minule teadaolevalt on sealt saabunud täiendavaid küsimusi kehtiva äriplaani suhtes, mis tegelikkuses tähendab seda, et kui täiendavaid küsimusi küsitakse, siis võib tekkida kahtlus, et järsku riigiabi luba ei saabugi,» rääkis Riisalu ERRile.