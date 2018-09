Isamaa: kui Linnatranspordi ASi juht sai ametist lahti, siis mingu ka Glebova

Eelnõu ajendiks on linnavolikogu revisjonikomisjoni akt. «Mind isiklikult häirib see, et kui ühe linnaasutuse, Tallinna Linnatranspordi ASi juht Enno Tamm võttis vastutuse ja astus tagasi, siis teise linnaasutuse juhti, kellel on samaväärsed eksimused, hoitakse kindlalt ametis. Ja kuigi Tondiraba Spordikeskuse haldus- ja majandustegevus on korduvate auditite ja revisjonide käigus paranenud, tuleks keskuse juhataja siiski ametist vabastada,» ütles eelnõu esitanud Isamaa fraktsiooni esimees Riina Solman.

«Tallinna linnavolikogu otsuse eelnõuga tehakse Tallinna linnavalitsusele ülesandeks vabastada ametist Tondiraba Spordikeskuse juhataja Jelena Glebova seoses oma tööülesannete mittekohase täitmisega,» seisab eelnõu seletuskirjas.

«Jelena Glebova juhib linna hallatavat asutust Tondiraba Spordikeskust alates 30. juunist 2014. Ta nimetati ametisse linnapea Edgar Savisaare ettepanekul ilma avaliku konkursita. Jelena Gleboval puudus varasem juhtimiskogemus, kuid sellest hoolimata sai ta ametisse vastutusrikkale ja avalikke rahalisi vahendeid käsutavale ametkohale. Tallinna linna sisekontrolöri teenistus viis 2016. aastal läbi auditi 2015-2016. aasta kohta ning selle käigus avastati tõsiseid rikkumisi, mille kohta tehti keskusele 24 ettekirjutust. Audit tuvastas, et Jelena Glebova sisuliselt ei juhi spordikeskust, puudub adekvaatne äriplaan ja tasuvusanalüüs, samas eelarve on miinuses, dokumentide ja lepingute sõlmimine ja registreerimine on puudlik, hinnakirjad ja ametijuhendid on puudlikud jne,» põhjendatakse seletuskirjas Glebova vallandamise vajadust.

Tallinna linnavolikogu revisjonikomisjon revideeris spordikeskuse tegevust perioodil 2016 teine poolaasta kuni 2017. aasta lõpp. «Revisjonikomisjon tõi oma 03. mail 2018 avaldatud aktis välja terve rea jätkuvaid puudusi – osad töölepingud on vormistatud vigaselt ja osaliselt allkirjastamata, osad üürlepingud on sõlmitud tagasiulatuvalt, spordikeskuse suhtes tehti kohtus 9687 euro suurune tagaselja otsus, kuna keskuse esindaja ei ilmunud kohtusse, teenuste ostmisel on ületatud lihthanke määra jne,» loetakse seal üles eksimused.