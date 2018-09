Galerii: ilm läks jahedaks ja Tallinnas sadas rahet

Täna päeval on pilves selgimistega ilm ja ajuti sajab hoovihma. Puhub lääne- ja edelatuul 5 kuni 11, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis, õhtuks tuul nõrgeneb. Sooja on 11 kuni 15 kraadi.

Peipsi järvel puhub edelatuul 6 kuni 11, puhanguti 14 meetrit sekundis, õhtul nõrgeneb. Laine kõrgus on 0,7 kuni 1,3 meetrit Aeg-ajalt sajab hoovihma ja nähtavus on mõõdukas. Sooja on 13 kuni 15 kraadi.