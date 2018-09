Patareis avatakse kommunismiteemaline ajutine näitus

«Patarei on arhitektuuripärl, mis sümboliseerib XX sajandi totalitaarsete režiimide kuritegusid, kuna okupatsioonivõimud vangistasid ja tapsid seal poliitilisi vange. Kahjuks on hoone praegu viletsas seisus. Käivitatud on töö, mis peaks tipnema vastavalt Vabariigi Valitsuse otsusele kommunismikuritegusid ja ideoloogiat käsitleva rahvusvahelise muuseumi rajamisega hoone idatiiba. See kujuneks suure missiooniga haridusasutuseks. Avatav ajutine näitus on oluline verstapost selle idee elluviimisel ja Patarei taasavamisel rahvale,» lisas Andreller.