Tallinn saab endale Raudsüdame ja Muldvalge tänavad

Lasnamäe linnaosas Uuslinna asumis Valgel tänaval Pallasti silla ja Uuslinna tänava vahelises lõigus on kaks kagusuunas kulgevat ja iseseisva tänavana tajutavat haru. Valge tn 10 kinnistu detailplaneeringuga ja Uuslinna tn 8 kinnistu ja lähiala detailplaneeringuga on piirkonda kavandatud uusi hooneid ja juba praegu on sealsetes aadressides kasutusel palju tähtlisandeid. Sellest tulenevalt arutas linnavalitsuse nimekomisjon tänavate leviala küsimust ja leidis, et sobivaks lahenduseks on määrata piirkonda kaks uut tänavanime, selgub linnavalitsuse korralduse eelnõust.