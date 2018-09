Taavi Aas: linnaruumi arengule tuleb anda rohkem kvaliteeti

Mõttekoja Praxise juht Tarmo Jüristo parafraseeris antiikkreeka filosoofi Aristotelese ütlust «inimene on poliitiline loom», rõhutades et 21. sajandil on inimesest saanud linnaloom. Juba täna elab linnades üle poole maailma rahvastikust. Tänapäeval valib inimene elamiseks ja töötamiseks endale eelkõige meelepärase linna, mitte riigi. Sellisel moel konkureerivad kõik linnad üksteisega ning otsivad võimalusi eristumiseks.

Ühiselt leiti, et linnaruumi kujundamisel tuleb seada esikohale inimesed, mitte autod. Kinnisvaraarenduses on vaja rõhuda segakasutusele. See tähendab, et vältima peab olukorda, kus kvartalite kaupa kavandatakse ainul äripindasid, või siis odavaid karpelamuid. Toodi välja vajadus rohkem eksperimenteerida lühiajaliste pilootprojektidega, mis võimaldaks katsetada erinevaid lahendusi ja seeläbi ennetada suuremaid vigu. Oluline on harida linlasi, et nad oskaksid nõuda head linnaruumi ja kvaliteetset eluaset. Ka Tallinn ei toimi isoleeritult. Hästitoimivad ühendused muu maailmaga on konkurentsivõimelisuse eelduseks.