Äkkpidurdus tegi bussijuhist kurjategija

​49-aastase bussijuhi Jüri jaoks oli see õhtu pigem ebatavaline. Olgugi et tal oli roolis kogemust peaaegu 30 aastat, oli ta selle liini peale sattunud asendusjuhina, olles marsruuti läbinud varem heal juhul kümme korda. Busski polnud päris see, millega ta liikles iga päev.