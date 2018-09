Linn näitab Rail Balticu hankekaoses näpuga riigile ja arhitektidele

Õigesse lahtrisse tegemata jäetud linnukese tõttu on löönud kõikuma Eesti tulevase tähtsaima transpordisõlme, Rail Balticu Ülemiste rongide, busside ja trammide ühisterminali arhitektuurikonkursi võidutöö «Tagasi» saatus büroo 3+1 arhitektidelt. Konkurssi välja kuulutades jäi 2014. aastal hankeregistris tegemata linnuke rahvusvahelist hanget tähistavasse lahtrisse, kuigi oma maksumuse poolest ületab see rahvusvahelise hanke piirmäära ning Euroopa Liidu raha selliselt kasutada ei tohi.

Rail Balticu (RB) Eesti ettevõte RB Estonia teatas paari nädala eest, et veel tänavu kuulutatakse välja uus arhitektuurikonkurss, kuigi nii 3+1 kui arhitektide liit püüavad päästa olemasolevat projekti, mille järgi on lükatud käima ka kogu piirkonna detailplaneering.

Arhitektuurikonkursi korraldas 2014. aastal riigihankena Tallinna linnaplaneerimise amet (TLPA). Selle juhataja Ignar Fjuk (Reformierakond) ütleb nüüd, et amet oli küll paberil hanke korraldaja, kuid konkurssi viisid koos nendega läbi majandusministeerium (MKM) ja arhitektide liit. «See oli üks saatuslik ja vastik viga, ei varem ega hiljem ole seda tehtud. Me uurisime, et meie töötaja on pandud küll vastutavaks, kuid MKM oli ka võrdselt tegev selle hanke juures,» lausus Fjuk.