Fotod: osa koristuspäeval korjatud prügist vedeleb siiani Tallinna tänavatel

Maailmakoristuspäeva Eesti eestvedaja Raimo Matvere sõnul ollakse teadlikud, et osa kokku korjatud prügihunnikutest on veel ära vedamata.

«Maailmakoristuspäeva poolt algatatud koristused toimusid piirkondades, kus oli eelnevalt kaardistatud probleemseid jäätmeid. Nende juures korraldatud koristustalgute puhul on meil jäätmete äraveoks kokkulepped maaomaniku/maa haldajaga. Üldjuhul on tegemist mõne riigiasutuse või KOVi haldusalas oleva alaga. Eelmisel nädalal ehk pärast koristust andsime kõigile partneritele info kokku korjatud prügihunnikute asukohtadest. Selle alusel hakkasid partnerid äravedu korraldama, mõnedel juhtudel oli see ka ette planeeritud,» selgitas Matvere.

Tema sõnul on suurem osa jäätmetest üle Eesti tänaseks ära viidud. «Tulenevalt sellest, et jäätmete äraveoga seotud lepingud, hankereeglid, graafikud jms on piirkonniti ja organisatsioonide lõikes erinevad, võib ka jäätmete äraveo kiirus olla erinev, ulatudes mõnest päevast mitme nädalani,» lisas ta.

Tallinnale anti Matvere sõnul info prügihunnikute kohta edasi eelmisel nädalal. «Meile teadaoleva viimase info põhjal tegelevad linnaosad hetkel jäätmete äravedamise korraldamise ja tellimisega. Osades linna piirkondades peaks tänaseks olema jäätmed juba ära viidud, teistes kohtades on see töö veel ees. Täpseid äravedamise kuupäevi konkreetsete prügihunnikute kohta meie hetkel paraku ei tea,» selgitas koristuspäeva eestvedaja.

Tallinna linnavalitsuse sõnul tuvastati fotodel olevad hunnikud tänahommikuse ringsõidu ajal - tegemist on tõesti maailmakoristusest jäänud prügiga. «Partnerfirmadele on juba antud korraldus prügi kiiremas korras ära viia,» teatas linna pressiteenistus.

Raimo Matvere rõhutas, et olenemata sellest, kui palju aega täpselt konkreetses asukohas jäätmete äraveole kulub, on peamine, et koristuspäeval korjati prügi loodusest kokku ühte kohta, kust seda on nüüd oluliselt lihtsam ja parem ära viia ning kus risk looduskeskkonna rikkumiseks on väiksem.