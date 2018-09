Mustpeade maja kutsub Pika tänava pidustustele

Kuulus roheline uks on külalistele avatud alates keskpäevast kuni kella 16. Keskpäeval algab Vabaduse väljakult Tallinna Kammerorkestri muusikaline jalutuskäik Pikale tänavale, peatused tehakse Müürivahe tänava nurgal, Niguliste tänava nurgal ja Suurgildi hoone ees.

Publikut rõõmustab Tallinna Kammerorkester Risto Joosti dirigeerimisel, Raivo Tafenau juhatusel toimuvad TAFF Clubi uue hooaja esinejate etteasted erinevates tubades, kavas on barokkmuusikat ja lastelaule. Majas on avatud kohvikud, väljas on fotonäitus oma juubelihooaja lõpetanud Tallinna Kammerorkestrist.