Politseinikud pidasid Tallinnas kinni petise, kes müüs olematut liha

Rapla politseijaoskonna uurija Rain Saar ütles, et mees käis mööda erinevaid asutusi ja pakkus müügiks soodsa hinnaga liha, mida keegi kunagi ei saanud.

Saar rõhutas, et kui tehing tundub kahtlane ja seda ei ole hiljem võimalik kuidagi tõendada, siis on parem see üldse ära jätta. «Kahtluse korral ärge tasuge kauba eest enne, kui te pole selle olemasolus ja väärtuses isiklikult veendunud,» hoiatas Saar selliste petturite eest.