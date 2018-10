Kõlvarti käsul hakatakse Tallinnas valima aasta linnakodanikku

«Aasta linnakodaniku valimisega soovime tunnustada oma linna tublisid kodanikke kui ka märkida 26. novembril tähistatava kodanikupäeva pikaaegset traditsiooni,» ütles Kõlvart. «Täna, kui tähistame Eestis esmakordselt omavalitsuspäeva riikliku tähtpäevana, on aasta linnakodanikuks sobiva inimese peale mõtlemine eriti sobilik.»

Linnavolikogu esimees algatas oma käskkirjaga aasta linnakodaniku valimise, et tunnustada Tallinna kodanikke, «kes on möödunud aasta jooksul andnud oma panuse Tallinna rahvusvahelise maine parandamisele, linnaelu edendamisele, paremaks tegemisele ja muutmisele või on saatnud korda erilise teo».