Jufereva: lasnamäelasi mõnitanud haigekassa juht tuleb maha võtta

«120 000 elanikuga Lasnamäel peab olema kättesaadav eriarstiabi, see on haigekassa kohustus,» ütles Jufereva. «Soovitused sõita Tallinna tasuta transpordiga naabermaakondadesse näitavad seda, et haigekassa juht ei tea midagi ei inimlikkusest, ei meditsiinist ega ka mitte transpordist.»