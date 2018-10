Michal soovitab haigekassa juhtkonnal ametit vahetada

«Rahandusministeerium, kes on riigihangete kompetentsikeskus riigis, ütleb, et haigekassa lepingutega on pahasti. Ja taustal on meditsiiniteenuse pakkujad, kes kutsunud tööle arste, investeerinud seadmetesse. Ning karjapoisi kombel kaotanud kellelegi, kel pole (ERR-i telesaates) Pealtnägijas näidatu põhjal ei arste ega opituba. Nüüd siis vabastavad arste, õdesid ja ehk nemadki saavad bussidega tsirkuleerida,» tõdes Reformierakonna liige.

«Haige, sõbrad, paistab hetkel see kassa. Soovitus inimestele, elagu nad Lasnamäel või mujal Eestis, otsida bussiga arste, on narrimine. Vastutajad sotsiaalmüsteeriumis võiks ka aru saada, et see kõik toimub praegu, Eestis. Meie tervise jaoks kogutud raha ei ole väike, see väärib paremat juhtimist ja suhtumist kui see mida siit näeme,» lõpetas Michal.