Haigekassa teatel jätkuvad Lasnamäel eriarstide vastuvõtud

Eriarstiabi hanke tulemusena tegi haigekassa juhatus otsused, mille kohaselt suureneb erakliinikul Medicum vastuvõttude arv kardioloogia ja psühhiaatria erialal ja väheneb kopsuhaiguste, nahaarsti, ortopeedia, uroloogia, günekoloogia ja gastroenteroloogia vastuvõttudel, teatas haigekassa pressiesindaja.

Samas mahus jätkub Medicumi hoones neuroloogia vastuvõttude arv. Medicum hakkab teenust osutama ka uutel erialadel- ambulatoorne taastusravi ja günekoloogia päevaravi. Osadel erialadel on haigekassa lepingud Medicumile juba saatnud, kus kindlasti on ka uue teenuse osutamisega alustatud. Osadel erialadel on lepingute saatmine vaideperioodi möödumiseni ootel.

Haigekassa juhatuse liige Maivi Parv ütles, et Lasnamäel jätkuvad haigekassa lepingute toel eriarstide vastuvõtud. «Muretsemiseks ei ole põhjust, arstiabi andmine Medicumis kindlasti jätkub. Medicumis on ainult üks eriala, mille teenuse pakkumist haigekassa rahastuse toel ei jätkata, kuid patsientidele on lisavõimalused olemas,» kinnitas Parv.

Uuel lepinguperioodil ei paku Medicum enam kõrva-, nina- ja kurguarsti vastuvõttu, sellel erialal on teenuseosutajateks Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Ida-Tallinna Keskhaigla AS ja Lääne-Tallinna Keskhaigla. Hetkel on käimas läbirääkimised Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Medicumi vahel, mille eesmärk on tuua regionaalhaigla kõrva-nina-kurguarsti teenus Medicumi ruumidesse. See tähendab, et patsiendid saaksid samast majas sama teenust ka edaspidi.

Medicum esitas erakliinikutelt ostetava eriarstiabi riigihankel pakkumused ka endokrinoloogi, silmaarsti ja üldkirurgia erialadel, kuid neid erialasid nad hanke tulemusena endale ei saanud. «Oluline on märkida, et neil erialadel ei pakkunud Medicum patsientidele haigekassa lepingu alusel teenust ka viimasel neljal aastal,» täpsustas Parv.

Sõltumata haigekassa eriarstiabi hankelepingute jätkumisest saavad kõik 30. septembri seisuga erakliinikutes juba järjekorras olevad patsiendid vastuvõtule ja neil on võimalik oma ravi sealse eriarsti juures lõpuni viia.

Eriarstiabi hange ei puuduta haiglate ja perearstide teenust, oma perearsti juurde või haiglatesse saavad patsiendid pöörduda samamoodi nagu varem.