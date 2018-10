Lasnamäe, Pirita ja Viimsi meedikud oma pöördumises: eriarstiabi konkurss kukkus läbi ja viga tuleb parandada

Samuti vähendatakse mitmete teiste eriarstide nagu näiteks günekoloogi, ortopeedi, gastroenteroloogi ja pulmonoloogi tasuta vastuvõttude mahtu 60-90 protsenti, teatasid Medicum AS, Silmalaser ja Fertilitas ühises pressiteates.

«Eriarstiabi valiku konkursiga peab tervishoiuteenus mitte ainult paremaks ja odavamaks muutuma, vaid patsientidele ka lähemale kolima. Taoliste nõuete kehtestamine eriarstiabi osutamise osas on haigekassa kui patsientide esindaja võimuses,» ütles Medicum Tervishoiuteenused tegevjuht Tõnis Allik.

Tõnis Allik kirjeldas, et esimesel päeval, kui oleks pidanud algama uus eriarstiabi lepinguperiood, tuli Medicumil teha palju selgitustööd, miks tasuta eriarsti vastuvõtule registreerida ei saa.

«Meil tuli tekkinud olukorda selgitada nii kohale tulnud abivajajatele kui ka telefoni ja meili teel broneeringut teha soovinud inimestele. Meie registratuuri töötajate sõnul tuli igas minutis ära öelda rohkem kui ühele inimesele,» lisas Tõnis Allik.

«Lisaks sellele, et lasnamäelastelt võetakse ära kodulähedane Haigekassa poolt tasutud silmaarsti vastuvõtt on eriarstiabi hanke üheks kõige markantsemaks ebaõnnestumiseks see, et abita jäävad paljud vaegnägijad ja pimedad, kes on seni käinud dr Tiina Pakosta silmakliinikus. Jääb mõistmatuks, miks küll pidas Haigekassa vajalikuks suunata vaegnägijad ja pimedad uusi teenusepakkujaid otsima, kui neil inimestel on liikumine niigi raskendatud,» kirjeldas silmakliiniku Silmalaser juhataja dr Kai Noor.

Fertilitase juhataja dr Ivo Saarma sõnul tuleb tunnistada, et eriarstiabi osutaja konkurss on ebaõnnestunud ja viga tuleb parandada. «Pole mõtet otsida süüdlasi ja raisata aega tehtu õigustamisele, vaid tunnistame, et tulemused ei olnud rahuldavad. Uue hanke ja selle patsientide vajadusi arvestavate valikukriteeriumite väljatöötamiseks tuleb võtta piisavalt aega ja kaasata erinevaid huvigruppe ja eksperte väljastpoolt Haigekassat. Seni on võimalik jätkata olemasolevate lepingupartneritega ning lõpetada tänaseks tekkinud totaalne segadus,» leidis Ivo Saarma.

Saarma lisas, et uued kriteeriumid peavad välistama igasuguse jokitamise ja trikitamise ning andma patsiendile kindlustunde, et pakutav teenus on kvaliteetne ja tegemist ei ole arstiabi andmise simuleerimisega. «Õigustatud on ka idee kuulutada hanked välja erialade kaupa, et vältida tänast segast olukorda,» lisas Ivo Saarma.