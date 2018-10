Mustamäe otsib ülikoolide abil parkimisprobleemidele lahendust

Parkimisküsimus on linnaosas teadagi väga terav ega ole kuskilt paistmas ka mingit märki, et see iseenesest leeveneks. «Iseenesest sünnib harva midagi tõhusat. Selleks, et midagi liikuma hakkaks, on vaja pingutada. Ning et teha õigeid otsuseid, selleks on vaja teadmisi. Sestap sõlmisimegi kahe Tallinna ülikooliga koostöölepingu, millelt loodan väga palju,»ütles Mustamäe linnaosavanem Lauri Laats.