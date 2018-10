Väikese Martini tädi: kogu eestkoste-lugu lonkas algusest peale

Marioni arvates oli ametnike poolt kohatu viidata eestkostemenetluses tema abikaasa pankrotile. «Ma saan aru, et me peame uurima tausta, teadma kõiki nüansse, aga mängida selle ümber on minu abikaasa ristilöömine. Tema on minu abikaasa, mina olen tädi,» rõhutas saatekülaline.