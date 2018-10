Septembris sattus Tallinnas kainestusmajja ligi pooltuhat inimest

Varasemalt on Mölder öelnud, et olulisel kohal peab olema ka nõustamine ja ravi, sest alkoholiga kaasnevad tihti erinevad terviseriskid ning ka mõju inimeste elukvaliteedile. Kevadel paigaldati Tallinna kainestusmaja kõigisse kahekümnesse kambrisse kaamerad ning see investeering oli kindlasti vajalik, et tagada efektiivsemalt kainestusmajja toodud joobes isikute turvalisust ja jälgida nende tervislikku seisundit.