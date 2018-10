Fotod ja video: tulevase kõrghoone asukohast tulid välja huvitavad arheoloogilised leiud

«Sealt on välja tulnud keskaegseid leidusid, mis on kohati üsna huvitavad ja võivad osaliselt isegi seonduda Jaani Seegiga. Seal on minu teada ka praegu veel mitte päris täpselt dateeritud kiht, mis võib jääda Põhjasõja perioodi ning on olnud üsna huvitavaid esemeleide,» ütles linnaplaneerimise ameti muinsuskaitse osakonna arheoloog Ragnar Nurk.