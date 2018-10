Tallinn moodustab kõikidesse linnaosadesse lastekaitsekomisjonid

Mölder lausus, et loodavad lastekaitsekomisjonid võtavad praegusest õigusruumist maksimumi, et aidata riskikäitumisega noored tagasi õigele teele. «Moodustame kõigi kaheksa linnaosa juurde lastekaitsekomisjonid, mille ülesanne on nõustada ja toetada linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonda keerukate juhtumite lahendamisel,» selgitas Mölder.

Komisjonide töösse kaasatakse politsei, haridus- , spordi- ja noorsootöö-, tervishoiuvaldkonna esindajad, et rakendada juhtumite lahendamisel lisaks sotsiaalhoolekande abinõudele teisi meetmeid. «Koostöövõrgustiku roll on väga tähtis, sest praktika näitab, et keerukamate juhtumite korral võib esmatasandi koostööst jääda lihtsalt väheks. Lastekaitsekomisjonide suureks eeliseks on aga see, et töös osalema kutsutud asjatundjad toovad kaasa teadmisi eri meetmetest ja teenustest, mida saab juhtumite lahendamisel kasutada,» sõnas Mölder.