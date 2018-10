Tallinna ühissõidukites saab peatselt maksta kontaktivaba pangakaardiga

Tallinnas hakkab pangakaardi viipemakse toimima esiukse juures paiknevas validaatoris ning juhureisijatel ei ole vaja enam osta piletit juhilt ega omada rohelist kaarti, et kasutada Tallinnas liiklemiseks ühistransporti. Reisija tunneb viipemakse võimaluse ära süsteemi toetavatele validaatoritele lisatud kleebise järgi. Ühistranspordis on võimalik kasutada kõiki Mastercard, Maestro, Visa, Visa Electron pangakaarte, millel on olemas kontaktivaba liides.