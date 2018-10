Ümarlaual arutati Raadiku tänava piirkonna turvalisust

Koosolekul arutati viimase kuu jooksul tehtut ning lepiti kokku ka edasistes sammudes piirkonna turvalisuse parandamiseks. Praegu on olukord piirkonnas stabiilne. «Töörühma koosolek näitas, et meie tegevused on muutunud ühtsemaks ja teabevahetus efektiivsemaks. Politsei on tõhustanud kontakti linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonnaga ja lähitulevikus asub politseihoones tööle üks lastekaitse spetsialist. Töö noortega jätkub, alates 2019. aastast tegutseb Lasnamäel kaks mobiilset noorsootöötajat,» ütles Lasnamäe linnaosavanem Maria Jufereva.